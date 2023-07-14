В Витебске 5-летний мальчик выпал из окна, но остался жив

Витебск
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Пятилетний мальчик выпал из окна в Витебске.

По данным следствия, 14 июля около 4.00 возле многоэтажного дома в Витебске мужчина услышал детский плач. Мальчик рассказал ему, что пытался найти маму и выпал из окна. Сейчас ребенок в больнице, его здоровью ничего не угрожает.

Установлено, что пятилетний мальчик проснулся и обнаружил, что он дома один. В это время его отец работал, а матери дома не было. Ребенок открыл окно, чтобы найти родителей, облокотился на москитную сетку и выпал из окна второго этажа.

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