В Витебске 5-летний мальчик выпал из окна, но остался жив

Пятилетний мальчик выпал из окна в Витебске.

По данным следствия, 14 июля около 4.00 возле многоэтажного дома в Витебске мужчина услышал детский плач. Мальчик рассказал ему, что пытался найти маму и выпал из окна. Сейчас ребенок в больнице, его здоровью ничего не угрожает.

Установлено, что пятилетний мальчик проснулся и обнаружил, что он дома один. В это время его отец работал, а матери дома не было. Ребенок открыл окно, чтобы найти родителей, облокотился на москитную сетку и выпал из окна второго этажа.