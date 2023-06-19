В Полоцке из окна шестого этажа выпал годовалый ребенок

В Полоцке в минувшие выходные годовалый ребёнок выпал из окна квартиры на шестом этаже. Мальчик с сочетанной и закрытой черепно-мозговой травмой, а также ушибами шейного отдела позвоночника и ссадинами доставлен в реанимацию.

Всё произошло вечером 17 июня в многоэтажке по улице Циолковского. Причём, как сообщили в Витебском областном УВД, дома находилось как минимум двое взрослых — 33-летняя мать малыша и её подруга, которая зашла в гости. Кроме того, в квартире также была 10-летняя сестра пострадавшего мальчика. Тем не менее, никто из них предотвратить ЧП не сумел.

Сначала ребенок был под присмотром, играл рядом со взрослыми. Позже они заметили, что в квартире стало тихо. Увидев в одной из комнат распахнутое на проветривание окно, 33-летняя мама поняла, что случилась беда.

Семья пострадавшего мальчика характеризуется положительно.