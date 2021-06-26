В Бабиничах ребенок выпал из окна

Ночная прогулка четырехлетней девочки по квартире едва не закончилось трагедией в Бабиничах. 20 июня ребенок выпал из окна второго этажа. О происшествии сообщил Следственный комитет.

Мама с дочкой приехали в гости к бабушке, проживающей в одном из многоквартирных домов в Бабиничах. Вечером все легли спать девочка. не спалось лишь маленькой девочке. Она решила погулять по комнате. Открытое окно привлекло внимание ребенка. Девочка залезла на подоконник, оперлась на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка. Таким образом, девочка выпала из окна и упала на газон.