Факт сокрытия выручки в размере более 1,1 млн. рублей выявлен в общепите Новополоцка

На протяжении около 3-х лет работниками одного из новополоцких предприятий общественного питания часть наличных денежных средств за реализованную продукцию принималась без кассового оборудования. Как итог, 4 работника предприятия привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 1,2 тыс. рублей, субъект хозяйствования – в размере чуть менее 2 тыс. руб.

Кроме того, субъекту хозяйствования пришлось доплатить 296 тыс. рублей недоплаченных от сокрытой выручки налогов.