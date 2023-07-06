В Глубокском районе из мести едва не сожгли машину со спящими в ней детьми

Страшной трагедией едва не закончились пьяные разборки в Глубокском районе.

На выходных, на берегу одного из местных озер отдыхали несколько семей. На противоположном берегу расположилась другая компания. Двое из её представителей решили переплыть водоем. Когда они выходили из воды, запутали чужие рыболовные снасти.

Разгорелся конфликт. В результате гости в сутолоке потеряли цепочку и часы. После этого они вернулись к себе и вызвали милицию.

Правоохранители нашли и вернули пропавшие вещи, а сами заявители сказали, что не имеют претензий к обидчикам.

Уже ночью после приличной дозы алкоголя история получила продолжение. Один из мужчин предложил наказать недавних оппонентов. Для этого он решил сжечь их машину. Взяв в напарники приятеля, парочка отправилась на «вендетту».

Авто выбирали случайно и сожгли Ford C-Max. При этом самое страшное то, что в соседней машине спали дети. К счастью, они не пострадали. Сотрудники местного РОВД оперативно вычислили подозреваемых и задержали их.

В отношении мужчин 32 и 40 лет следователями возбуждено уголовное дело.