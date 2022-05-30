Жители Витебской области угнали машину, доехали домой и сожгли ее

Молодые люди 17 и 18 лет из Чашникского района отдыхали и распивали спиртные напитки в Новолукомле. После вечеринки им нужно было добраться до дома – в деревню Заречная Слобода Чашникского района, что в 30 километрах от города. Оплатить такси парни не могли, поэтому решили сэкономить и уехать домой на чужой машине.

По стечению обстоятельств, первая же машина, которая оказалась на их пути, была не закрыта. Нашелся и ключ в салоне.

Молодые люди успешно добрались до родной деревни, а после осознали, что совершили преступление, за которое грозит уголовная ответственность. Тогда им пришла идея, как спрятать следы. Они отогнали машину в лес и полностью сожгли.

Правда, такое решение только усугубило ситуацию. В отношении парней возбудили сразу два уголовных дела: за угон и уничтожение чужого имущества. Угон предполагал наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет или даже условный срок. Теперь же парням грозит до 10 лет тюрьмы за умышленное уничтожение чужого имущества.

Владелец угнанного авто подал заявление в милицию. Виновники уже возместили ему причиненный ущерб.