В Орше двое мужчин намеренно сожгли автомобиль знакомого

Витебская область
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В Орше двое мужчин совершили умышленный поджог автомобиля своего знакомого. В результате пожара транспортное средство полностью уничтожено. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.  Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

По предварительной информации, автомобиль Chevrolet Niva был припаркован во дворе частного дома. Подозреваемые 37-летний и 52-летний решили, что их знакомый ведет неподобающий образ жизни, поэтому его нужно наказать. Мужчины, находясь в нетрезвом состоянии, пришли к дому пострадавшего, перелезли через забор и подожгли его автомобиль.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение имущества. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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Орша поджог происшествие
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