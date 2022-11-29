В Орше двое мужчин намеренно сожгли автомобиль знакомого

В Орше двое мужчин совершили умышленный поджог автомобиля своего знакомого. В результате пожара транспортное средство полностью уничтожено. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

По предварительной информации, автомобиль Chevrolet Niva был припаркован во дворе частного дома. Подозреваемые 37-летний и 52-летний решили, что их знакомый ведет неподобающий образ жизни, поэтому его нужно наказать. Мужчины, находясь в нетрезвом состоянии, пришли к дому пострадавшего, перелезли через забор и подожгли его автомобиль.