13 лет тюрьмы получила жительница Витебска за поджог квартиры и ограбление пенсионера

В Витебске молодая женщина ограбила 77-летнего пенсионера и подожгла его квартиру пока он спал в другой комнате. Суд признал женщину виновной и приговорил к заключению в исправительной колонии общего режима на 13 лет и 2 дня. Также она должна будет выплатить штраф 870 беларуских рублей.

Из материалов дела, жительница Витебска в феврале текущего года оказалась в квартире пенсионера, находясь в нетрезвом состоянии она украла мобильник, банковскую карточку, прихватила и хозяйскую связку ключей. Потом женщина открыла конфорки газовой плиты и подожгла картонную коробку, которая стояла в комнате. Убедившись, что огонь перекинулся на мебель, женщина убежала.

К счастью, пенсионер проснулся от сигнала сработавшей системы автоматического контроля загазованности, потушил огонь и ликвидировал утечку газа.

В суде витебчанка признала свою вину частично: согласилась с предъявленным обвинением в части хищений и поджога, но сказала, что не хотела убивать мужчину.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.