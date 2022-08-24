Житель Витебска ограбил школьного учителя

Витебск
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56-летний учитель одной из школ стал жертвой грабежа со стороны своего бывшего ученика. Инцидент произошел в Витебске 22 августа.

Как оказалось, мужчина  случайно встретил в одном из дворов своего бывшего воспитанника, который распивал алкоголь в компании друзей. В ходе общения один из приятелей ученика подошел к потерпевшему и заприметил золотую цепочку, которая была на шее. Одним движением он снял украшение и стал уходить прочь. На просьбы потерпевшего вернуть ювелирное изделие злоумышленник не отреагировал.

Спустя пару часов грабитель был задержан сотрудниками уголовного розыска Октябрьского РОВД.  Уже в отделе он рассказал, что продал золотую цепочку и кулон незнакомому водителю такси. В отношении жителя Витебска возбуждено уголовное дело.

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