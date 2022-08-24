Житель Витебска ограбил школьного учителя

56-летний учитель одной из школ стал жертвой грабежа со стороны своего бывшего ученика. Инцидент произошел в Витебске 22 августа.

Как оказалось, мужчина случайно встретил в одном из дворов своего бывшего воспитанника, который распивал алкоголь в компании друзей. В ходе общения один из приятелей ученика подошел к потерпевшему и заприметил золотую цепочку, которая была на шее. Одним движением он снял украшение и стал уходить прочь. На просьбы потерпевшего вернуть ювелирное изделие злоумышленник не отреагировал.

Спустя пару часов грабитель был задержан сотрудниками уголовного розыска Октябрьского РОВД. Уже в отделе он рассказал, что продал золотую цепочку и кулон незнакомому водителю такси. В отношении жителя Витебска возбуждено уголовное дело.