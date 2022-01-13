Трое жителей Витебска избили и ограбили пенсионерку

Витебск
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В Витебске задержана группа парней, которые вломились в частный дом 67-летней пенсионерки, избили и ограбили её.

Злоумышленниками оказались местные жители в возрасте 20-21 года. Один из них был знаком с потерпевшей. В состоянии алкогольного опьянения молодой человек решил зайти к ней «на разборки», позвав двух знакомых, сообщает МВД по Витебской области.

Начав со словесной перепалки, витебчанин выбил входную дверь и напал на женщину с кулаками. В этот момент его друзья бродили по комнатам в поисках ценностей. Забрав два кошелька с деньгами на сумму 200 рублей, злоумышленники ушли.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за грабеж.

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