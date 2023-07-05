Во время «Славянского базара» в городском транспорте будет организована работа аудиогидов

В городском транспорте будет организована работа аудиогидов. С этой целью была разработана и записана аудиоинформация по пути следования трамвая по маршруту № 1. Также аудиогид будет работать по пути движения троллейбуса по маршруту № 4.

Кроме того, с 13 по 17 июля планируется организация часовых прогулок с экскурсионным сопровождением на двух теплоходах по Западной Двине. Начало их в 12.00. Место сбора групп – причал на площади Победы. Стоимость экскурсии для взрослых 5 рублей, детям до 5 лет – 3 руб., дети до 3 лет – бесплатно. Приобрести билеты можно будет на теплоходе.