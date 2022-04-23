Билеты на «Славянский базар в Витебске» уже в продаже

Билеты на основные события фестиваля «Славянский базар в Витебске», которые запланированы в Летнем амфитеатре, можно купить с 18 февраля. Теперь есть возможность приобрести билеты на проекты, которые пройдут в концертном зале «Витебск» и на новой площадке у концертного зала, в Белорусском театре «Лялька», Витебской областной филармонии, НАДТ имени Якуба Коласа.

В дирекции «Славянского базара в Витебске» раскрыли тайну обещанной цирковой увертюры к фестивалю: 13 июля в Летнем амфитеатре выступят артисты Белгосцирка в сопровождении циркового оркестра под управлением Юрия Довальцова.

Шоу-программа «Этот волшебный цирк» расскажет историю циркового искусства в Беларуси от первого профессионального цирка «Лерри» на Дворянской площади в Витебске (он был деревянной постройки и даже изображен на картине Юделя Пэна) до современных вершин, которые берут наши артисты.

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