Прокурор просит приговорить сына Виктора Бабарико Эдуарда к 10 годам

Прокурор Александр Король запросил для Эдуарда Бабарико 10 лет колонии усиленного режима, сообщает правозащитный центр.

Минский областной суд с выездным заседанием с 22 мая рассматривает дело против политзаключенного. Судья Владимир Орешко озвучит приговор 5 июля.

Эдуард Бабарико содержится под стражей с лета 2020 года, когда был задержан вместе с отцом Виктором Бабарико, который выдвигался на президентских выборах и был явным лидером президентской гонки. Отца и сына арестовали силовики, когда они шли в ЦИК сдавать подписи для регистрации Виктора Бабарико кандидатом в президенты.

Он обвиняется по нескольким уголовным статьям, в том числе в уклонении от уплаты налогов, легализации средств, полученных преступным путем, пособничестве в организации массовых беспорядков и разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.