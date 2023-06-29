Прокурор просит приговорить сына Виктора Бабарико Эдуарда к 10 годам

Власть
Автор Опубликовано

Прокурор Александр Король запросил для Эдуарда Бабарико 10 лет колонии усиленного режима, сообщает правозащитный центр.

Минский областной суд с выездным заседанием с 22 мая рассматривает дело против политзаключенного. Судья Владимир Орешко озвучит приговор 5 июля.

Эдуард Бабарико содержится под стражей с лета 2020 года, когда был задержан вместе с отцом Виктором Бабарико, который выдвигался на президентских выборах и был явным лидером президентской гонки. Отца и сына арестовали силовики, когда они шли в ЦИК сдавать подписи для регистрации Виктора Бабарико кандидатом в президенты.

Он обвиняется по нескольким уголовным статьям, в том числе в уклонении от уплаты налогов, легализации средств, полученных преступным путем, пособничестве в организации массовых беспорядков и разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни.

Читайте также: Узники новополоцкой колонии считают, что у Виктора Бабарико инсульт

В Новополоцке уволили всех задержанных медиков из-за слива информации о Бабарико

«Фашистов и карателей в Беларуси не потерпят» Доктор Мартов — о жестокости силовиков после выборов

Виктор Бабарико
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.