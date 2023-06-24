Узники новополоцкой колонии считают, что у Виктора Бабарико инсульт

Политзаключенный и бывший кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико так и не появился на заседаниях по делу сына Эдуарда бабарико, несмотря на ходатайство. О состоянии его здоровья и местонахождении ничего неизвестно уже почти два месяца.

По информации бывшего политзаключенного Валентина Лобачева, Виктор Бабарико, находщийся в новополоцкой пыточной мог перенести инсульт.



Сам Валентин узнал об этом от родственников одного из политзаключенных.

«Виктор Бабарико, возможно, перенес инсульт, и у него пробито легкое», — рассказывают узники колонии.

Предположительно, Виктор Бабарико подвергся насилию.

По информации из колонии, Бабарико до сих пор не вернулся туда. При этом, администрация заявляет, что его состояние здоровья удовлетворительное.

Соратники Бабарико получили ответ от новополоцкой исправительной колонии № 1. Из ответа они узнали следующее:

“Администрация колонии не мешает переписке с Бабарико.

Медицинская информация о Бабарико является медицинской тайной.

Состояние здоровья Бабарико оценивается как удовлетворительное”.

Сам Валентин Лобачев считает, что если бы у Виктора Бабарико все было хорошо со здоровьем, то провластные каналы уже бы показали, как он выглядит, как это было с Марией Колесниковой. «А здесь два месяца ничего не известно о человеке. Значит ли это, что он частично или полностью парализован?» — задается вопросом бывший политзаключенный.

Предположительно, два месяца Бабарико находится в больнице, связи с ним нет. Напомним, что в ночь с 24 на 25 апреля кандидата в президенты госпитализировали в больницу Новополоцка.

«Бабарико находится в Колядичах в Республиканском госпитале для заключенных», — считает Валентин Лобачев.

12 мая от правозащитников появилась информация, что к своему отряду в новополоцкой колонии он якобы уже не приписан, а после — о том, что его якобы перевели в тюремную больницу при СИЗО-1 в Минске. После этого никаких сведений не поступало.

17 мая произошло массовое задержание медиков в Центральной городской больнице Новополоцка — как раз в той, куда доставили бывшего претендента на пост президента и откуда подпольный «Рабочы рух» получил информацию о его госпитализации. Многим медикам дали от 10 до 15 суток. Некоторым выписали штрафы.

В частности, известно, что хирурга Михаила Пачковского и уролога Павла Стельмакова арестовали на 15 суток, заведующую отделением гинекологии Ирину Васильеву и фельдшера скорой помощи Наталью Первененок — на 10 суток, а специалиста УЗИ Аллу Стельмакову оштрафовали на 100 базовых (3 700 рублей).

Потом медиков уволили за прогулы, сообщал телеграм-канал «Белые халаты».

Глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы 2020 года и собрал рекордное количество подписей избирателей. Социологические исследования показывали, что он имеет самый высокий рейтинг среди всех кандидатов. Однако в июне 2020 года лукашенковцы его арестовали, а Центризбирком отказал ему в регистрации в качестве кандидата.

