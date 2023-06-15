Шесть деканов Полоцкого университета подали заявления об увольнении

В Полоцком государственном университете увольняются преподаватели — как принудительно, так и в знак солидарности с коллегами.

По соглашению сторон 14 июня из университета уволили трех преподавателей, которых ранее арестовывали по административным делам. Это доценты кафедры истории и туризма Юрий Кежа и Виктор Черевко, а также доцент кафедры конституционного права и государственного управления Сергей Глазырин.

Вместе с тем 13 июня шесть деканов факультетов Полоцкого госуниверситета написали заявления на увольнение с должностей из-за «нежелания иметь отношение к политическому преследованию коллег».