Шесть деканов Полоцкого университета подали заявления об увольнении

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В Полоцком государственном университете увольняются преподаватели — как принудительно, так и в знак солидарности с коллегами.

По соглашению сторон 14 июня из университета уволили трех преподавателей, которых ранее арестовывали по административным делам. Это доценты кафедры истории и туризма Юрий Кежа и Виктор Черевко, а также доцент кафедры конституционного права и государственного управления Сергей Глазырин.

Вместе с тем 13 июня шесть деканов факультетов Полоцкого госуниверситета написали заявления на увольнение с должностей из-за «нежелания иметь отношение к политическому преследованию коллег».

Задержаны трое сотрудников Полоцкого государственного университета

беззаконие Витебская область образование Полоцкий университет
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