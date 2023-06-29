В Гродно задержан спортивный директор ФК «Неман»

Беззаконие
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Силовики задержали в Гродно спортивного директора ФК «Неман» Дмитрия Коваленка.

В близком силовикам телеграм-канале заявили, что он «демонстративно не поддержал свою страну». На видео Дмитрий Коваленок говорит, что был задержан за подписки на «экстремистские» соцсети.

Напомним, что согласно законодательству, подписки и лайки не запрещены в РБ. Официально запрещается только распространять, то есть репостить информацию, занесенную в перечень экстремистских материалов.

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государственный терроризм
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