Жители Витебской области поверили в низкие цены и потеряли сбережения

Мошенники активизировались в социальных сетях.Только за сутки потерпевшими стали 4 жителей Витебской области. Факты были зафиксированы в Лиозно, Верхнедвинске, Полоцке и Орше.

Все граждане пытались купить товары в Instagram по якобы организованным акциям. Они перечислили предоплату мошенникам, и тут же с ними переставали выходить на связь.

До своих покупателей не доехали ботинки, качели и надувные бассейны стоимостью до 800 рублей.

Больше всего потерял на подобных операциях 22-летний житель Полоцка. Мало того, что его обманули на предоплате. Он еще передал злоумышленникам реквизиты своей карты. В результате у него списали почти 1300 рублей.