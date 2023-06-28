Жители Витебской области поверили в низкие цены и потеряли сбережения

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Мошенники активизировались в социальных сетях.Только за сутки потерпевшими стали 4 жителей Витебской области. Факты были зафиксированы в Лиозно, Верхнедвинске, Полоцке и Орше.

Все граждане пытались купить товары в Instagram по якобы организованным акциям. Они перечислили предоплату мошенникам, и тут же с ними переставали выходить на связь.

До своих покупателей не доехали ботинки, качели и надувные бассейны стоимостью до 800 рублей.

Больше всего потерял на подобных операциях 22-летний  житель Полоцка. Мало того, что его обманули на предоплате. Он еще передал злоумышленникам реквизиты своей карты. В результате у него списали почти 1300 рублей.

Житель Витебска осужден за мошенничество в особо крупном размере

Витебская область криминал мошенничество
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