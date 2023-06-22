Два случая травмирования со смертельным исходом зарегистрировано в Оршанском районе

Пострадавшие являлись пенсионерами и получили травмы в результате несоблюдения правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

Напоминаем, что железная дорога – источник повышенной опасности. Необходимо запомнить и неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте.

Запрещается ходить по железнодорожным путям, перебегать железную дорогу перед идущим поездом, подлезать под поезд, подкладывать посторонние предметы на рельсы, бросать посторонними предметами в поезда.