Два случая травмирования со смертельным исходом зарегистрировано в Оршанском районе

Витебская область
Автор Опубликовано

Пострадавшие являлись пенсионерами и получили травмы в результате несоблюдения правил безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

Напоминаем, что железная дорога – источник повышенной опасности. Необходимо запомнить и неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте.

Запрещается ходить по железнодорожным путям, перебегать железную дорогу перед идущим поездом, подлезать под поезд, подкладывать посторонние предметы на рельсы, бросать посторонними предметами в поезда.

В Полоцке дизельный поезд врезался в легковую BMW на железнодорожном переезде

Витебская область происшествие
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.