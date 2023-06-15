В микрорайоне Билево-4 в ближайшие годы будет построено около 50 многоэтажных жилых домов

В Витебске в микрорайоне Билево-4 (напротив будущего зоопарка) в ближайшие годы будет построено около 50 многоэтажных жилых домов с инженерно-транспортной инфраструктурой.

Застройка микрорайона Билево длится уже более 15 лет. Там проживает свыше 40 тысяч жителей.

В Билево также в ближайшее время планируется точечная застройка. В частности, будет построен один многоэтажный жилой дом на пересечении улиц Марка Фрадкина и 33-ей Армии. Две многоэтажки в районе гипермаркета «Виталюр». Достраивается дом в районе Московского проспекта-105.

Кроме того продолжается застройка домов в микрорайоне Черемушки.