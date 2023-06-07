В Витебске на лето вводятся три дополнительных рейса пригородных автобусов

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С 5 июня начнут выполняться рейсы по маршруту № 269-С Витебск-Скрыдлево с временем отправления с автовокзала Витебска в 9:30 по понедельникам и средам.

С 12 июня появится рейс по маршруту № 275-С Витебск-Старое село с временем отправления с автовокзала в 20:20 по понедельникам и четвергам.

А с 11 по 30 июня рейсы по маршруту № 236 «Витебск – Курино» с временем отправления от автовокзала в 10.35 по воскресеньям будут выполняться с заездом на Георгиевское кладбище в обоих направлениях, сообщает ОАО «Витебскоблавтотранс».

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Витебск логистика транспорт
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