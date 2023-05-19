На станцию Заслоново в Витебской области прибыл эшелон рашистов с военной техникой

По данным железнодорожников, 18 мая на станцию Заслоново, что в Витебской области, прибыл военный эшелон № 961 из 45 вагонов, в том числе четырех пассажирских (там было около 200 человек), двух крытых с амуницией и 39 платформ с колесной и гусеничной военной техникой. Эшелон ехал из Волновахи Донецкой области Украины – города, который российские войска почти полностью разрушили и захватили в марте 2022 года. Сейчас от оккупированной Волновахи до фронта менее 20 км.

17 мая из Заслонова на станцию Гуково, что в Ростовской области России рядом с границей с Украиной, отправился рашистский эшелон с солдатами, амуницией и военной техникой. По прибытии 22 мая эшелон, как пишут беларусские железнодорожники, должны перецепить на Локомотив самопровозглашенной «ЛНР» и исправить в Украину – на Дебальцево и Углегорск.

Война России против Украины, унесшая сотни тысяч жизней, продолжается уже 450 дней. Режим Лукашенко оказывает всемерную поддержку российским захватчикам за счет беларуских налогоплательщиков.

Беларусь насильно стала союзником рашистского режима Путина. Диктаторский режим, который отличается особой агрессивностью политического строя, экспансионистской внешней политикой, ультранационализмом, культом личности и шовинизмом осужден мировым сообществом.