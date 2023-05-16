Насколько серьезен кашель у моего ребенка?

Кашель — это встроенный в организм механизм защиты дыхательных путей и борьбы с инфекцией. Они сигнализируют о том, что ваш ребенок болен, но также являются признаком того, что ему становится лучше. Тем не менее, кашель может раздражать, а иногда он может быть признаком более серьезных проблем.

Защитное значение кашля хорошо известно с точки зрения здоровья, поскольку люди с крайней слабостью, мышечными заболеваниями или затруднениями при глотании не могут кашлять достаточно сильно, чтобы защититься от развития легочных инфекций, таких как пневмония. Специалисты могут помочь вам отличить различные типы кашля, научиться облегчать симптомы вашего ребенка с помощью эффективного лекарства https://bronchipret.by/ и узнать, когда следует обратиться к врачу.

Кашель бывает двух видов: влажный и сухой

Сухой кашель обычно является результатом раздражения верхних дыхательных путей — пазух, горла и голосовых связок, хотя кашель при астме также может начинаться сухим. Влажный кашель чаще всего является реакцией на раздражение нижних дыхательных путей, что может привести к выделению слизи.

Оба типа кашля, как правило, усиливаются перед сном, когда дети переходят из вертикального положения в лежачее, а слизь и слюна задерживаются в дыхательных путях. Кашель чаще бывает зимой, когда вирусы распространяются, но есть и множество несезонных причин, по которым дети могут кашлять.

Как правило, чем младше ребенок, тем больше вероятность проблем с дыханием. У младенцев и детей ясельного возраста дыхательные пути меньше, поэтому, хотя сужение или отек могут не быть вредными для детей старшего возраста, они могут вызвать проблемы с дыханием у маленьких.

Кашель моего ребенка не проходит

Типичная вирусная инфекция обычно длится от семи до десяти дней, но в разгар холодного сезона циркулируют десятки вирусов. Вирус развивается очень быстро. Относительно тонкие изменения означают, что ваша иммунная система не распознает их и не может с ними бороться. По этой же причине кашель ваших детей дневного и школьного возраста может длиться неделями.

Как вылечить кашель у ребенка в домашних условиях?

Избегайте обезвоживания, хорошо питайтесь и много отдыхайте. Гидратация разжижает слизь, выстилающую дыхательные пути, что облегчает кашель и сморкание. Рекомендуется увлажнять носовые ходы каплями или гелем для носа с физиологическим раствором.