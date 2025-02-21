В Витебской поликлинике оперативно ликвидировали возгорание

Здоровье
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В Витебской городской центральной поликлинике на улице Маргелова сегодня произошло возгорание электрической сушилки для рук. Очаг возгорания был оперативно ликвидирован сотрудником медучреждения еще до прибытия подразделений МЧС.

Благодаря сработавшей пожарной сигнализации удалось быстро отреагировать на инцидент. Пострадавших нет. В настоящее время поликлиника функционирует в обычном режиме.

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