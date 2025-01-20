Новополоцкая больница обновила хирургию и травматологию: ремонт за 1,3 млн рублей и новые надежды для пациентов

В Новополоцкой центральной городской больнице завершились работы по обновлению хирургического и травматологического отделений. Ремонт, стоимостью 1,3 миллиона рублей, был завершен в 2024 году, и значительная часть средств, а именно 772,3 тысячи рублей, была направлена на обновление этих двух отделений.

На торжественном открытии новых обновленных отделений присутствовали начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаил Вишневецкий, председатель Новополоцкого горисполкома Игорь Бурмистров, а также руководство и сотрудники больницы.

В рамках ремонта были обновлены палаты, процедурные и перевязочные кабинеты, а также обустроены комнаты для отдыха медперсонала. Эти изменения позволят пациентам получать медицинскую помощь в более комфортных условиях, а врачам — работать в обновленных и удобных кабинетах. Такой ремонт должен повысить качество обслуживания и облегчить труд медработников.

Тем не менее, несмотря на положительные изменения в больнице, проблемы системы здравоохранения остаются актуальными. Как ранее сообщалось, выездные приёмы врачей-специалистов активно проводятся в Новополоцке, однако это лишь временная мера, не решающая коренных проблем медицинской системы.