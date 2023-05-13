«Людзьмі звацца». Преподавательнице искусства из Витебска дали гигантский штраф

Преподавательницу Витебского государственного технологического университета Татьяну Маклецову вместе с еще несколькими коллегами задержали 29 апреля.



В тот день задержали от шести до восьми человек — сотрудников ВГТУ. Пока суд состоялся только над госпожой Татьяной. Судья Первомайского райсуда Витебска Елена Жук признала преподавательницу виновной по двум статьям — 19.11 КоАП и 24.23 КоАП. По первой статье на женщину составили два протокола — за подписки на два «экстремистских ресурса» в фейсбуке, пишет «Віцебская вясна».

Еще один протокол был составлен за аватарку.

На аватарке была «рамка» со словами Янки Купалы «людзьмі звацца». Милиционеры высказали претензии к белому и красному цветам изображения.

Согласно судебному постановлению, Татьяна Маклецова таким образом публично выразила свои общественно-политические интересы. В итоге — штраф вместе по двум статьям размером 60 базовых величин (2 200 рублей).

Коллеги рассказывают, что кого-то из задержанных 29 апреля отпустили в тот же день после составления протокола. «Не повезло» только Татьяне Маклецовой и еще одной сотруднице — 67-летней преподавательнице кафедры дизайна Наталье Тарабуко. Трое суток женщины были вынуждены провести в ИВС, а в Витебске в этом учреждении «политическим» задержанным не дают постельного белья, пытают включенным всю ночь освещением.

Через 72 часа женщин отпустили, но Наталья Тарабуко не смогла попасть даже на собственный суд, так как оказалась в больнице. Она и поныне находится на больничном. Суд несколько раз переносили, последняя назначенная дата — 13 мая. Наталью также обвиняют в распространении так называемых экстремистских материалов.

Судить собираются еще заведующую кафедрой конструирования и технологии одежды и обуви кандидата технических наук Наталью Бодяло и заведующую кафедрой экономической теории и маркетинга доктора технических наук Галину Яшеву.



Кто такая Татьяна Маклецова?

Родилась в городе Кременчуг Полтавской области, Украина в 1966 году.

С 1981 по 1985 года учеба в Днепропетровском государственном художественном училище имени Е.В.Вучетича.

С 1985-1987 года работа художником-оформителем в рекламно-художественной мастерской Кременчугского горисполкома.

С 1987- 1989 художник по печати на советско-итальянском трикотажном объединении г. Кременчуг.

С 1989-1994 Витебский технологический университет легкой промышленности, который окончила с отличием.

С 1993 года – активная выставочная деятельность – это персональные выставки в Витебске и немецком Вильдау (работы в технике акварели и коллажа были приобретены для интерьера мэрии этого города), участие в областных проектах «Витебский гобелен», «Abstract», республиканских — «Художники Витебщины» и «Новые имена», международных — «Искусство Беларуси» и «Vitebsk dimention» в Эдинбурге (Великобритания), триеннале современного искусства в Минске, посольстве Беларуси в Москве и многих других. Журнал «Мастацтва» -работы Т. Маклецовой в качестве обложки и иллюстраций. В издании «Белорусский гобелен»- четыре работы. Работы закуплены Музеем современного искусства , Витебским художественным музеем.

1997 -Татьяна Маклецова – член Союза дизайнеров Беларуси.

2016 – член Белорусского союза художников.

С 1995 года – преподаватель на кафедре «Дизайна» Витебского технологического университета.

С 2001 года избрана по конкурсу на должность старшего преподавателя (лекционные курсы «Цветоведение», «История дизайна», «Теория и методология дизайна», практический курс по дисциплинам «Специальный рисунок», «Цветоведение»). Авторский гобелен Маклецовой создан многообразным пластическим языком, сложной образной структурой, особой ритмикой, а иногда и выразительной аритмией линии, пятна, силуэта и фактуры, где фактура играет особую роль. Фактура здесь не только образный и эмоционально образующий фактор, но и формообразующий. Она настолько тотальна, вездесуща, что мы ее не замечаем или замечаем в последнюю очередь не осмысливая до конца ее роль. Свои же философские размышления, тонкие психологические переживания она умеет соткать в полотно времени и своего духовного мира («Иллюзорное», «Круги бытия», «Ждём», «Суета»), сообщает artcenter.by.

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