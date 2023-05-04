Посиделки на даче в Витебской области закончились для 37-летнего мужчины ножевым ранением в грудь

На выходных пара из Витебска решила поехать к себе на дачу в Бешенковичский район. К семейным посиделкам решила присоединиться подруга хозяйки дачи вместе со своим сожителем.

Спустя время хозяева стали замечать, что сожитель подруги пытается устроить разборки на пустом месте. Чтобы не быть участниками выяснения чужих отношений, семейная пара удалилась на улицу.

Однако спустя некоторое время ссора переросла в серьёзный конфликт и женщина решила ударить своего сожителя ножом. В результате чего 37-летний мужчина на скорой был госпитализирован в больницу, а 39-летняя обидчица — в изолятор. В отношении молодой женщины заведено уголовное дело за причинение тяжких телесных повреждений.