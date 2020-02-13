Дело о поножовщине в Медцентре передано в суд. Убийцу могут приговорить к расстрелу



В суд Витебска передано дело 53-летнего местного жителя, который осенью 2019 года ударом ножа в сердце убил мужчину, отдыхавшего в лесополосе в компании друзей. Тогда убийцу задержал один из приятелей убитого.

Трагедия произошла 5 сентября. По информации милиция, в лесополосе поблизости от дома №62 по улице Чкалова отдыхала компания из четырех человек. Бывшая там девушка попросила сигарету у прохожего, но тот ее оттолкнул. А когда за нее вступился мужчина, находившийся рядом, то получил удар ножом в грудь.

По информации прокуратуры, в тот злополучный день 53-летний витеблянин отправился в лесополосу с самодельным ружьем. Это ружье, а также не менее 17 патронов к нему, мужчина смастерил в подвале своего дома на Смоленской улице, пишу «ННВ». Далее, говорится в сообщении прокуратуры, «не имея поводов и оснований для конфликта, из хулиганских побуждений умышленно нанес имевшимся при нем ножом отдыхавшему одно травмирующее воздействие в область грудной клетки слева».

Нападавший попытался скрыться, но его догнал другой участник из числ отдыхавших. Убийца отмахивался ножом и деревянной палкой и нанес догнавшему его преследователю не менее восьми ударов руками, ногами и палкой. Преступника все же удалось задержать и передать милиции. Получивший же ножевое ранение мужчина умер до приезда скорой.

В результате 53-летнему витеблянину предъявлены обвинения в убийстве из хулиганских побуждений (пункт 13 части 2 статьи 139 УК), незаконном изготовлении огнестрельного оружия (часть 2 статьи 295 УК) и насилии в отношении лица, выполняющего общественный долг по пресечению правонарушений.

Отметим, что обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. Во время следствия он находился под стражей, где и останется до решения суда. Согласно санкциям 2 части статьи 139 УК ему грозит расстрел.