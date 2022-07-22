В Полоцком районе во время застолья зарезали 20-летнего парня

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Трагедия с жестоким убийством 20-летнего парня произошла в Полоцком районе.

Как выяснилось, во время совместного распития спиртных напитков в компании друзей между двумя приятелями разгорелся конфликт. Молодой человек попытался урегулировать разногласия, однако получил ножевое ранение. К сожалению, спасти его не удалось. Пострадавший скончался до приезда медиков.

Вскоре подозреваемый в убийстве был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ранее он также привлекался к уголовной ответственности за злостное хулиганство и грабеж.

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