В Полоцком районе во время застолья зарезали 20-летнего парня

Трагедия с жестоким убийством 20-летнего парня произошла в Полоцком районе.

Как выяснилось, во время совместного распития спиртных напитков в компании друзей между двумя приятелями разгорелся конфликт. Молодой человек попытался урегулировать разногласия, однако получил ножевое ранение. К сожалению, спасти его не удалось. Пострадавший скончался до приезда медиков.

Вскоре подозреваемый в убийстве был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ранее он также привлекался к уголовной ответственности за злостное хулиганство и грабеж.