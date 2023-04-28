Средняя зарплата в Витебской области в марте составила 1502 рублей — Белстат

Средняя заработная плата работников в Витебской области в марте 2023 года составила BYN 1502,4. Такие данные приводит Белстат.



По данным ведомства, в феврале средняя заработная плата в Витебской области составляла BYN 1 412,5.

Витебская область является одним из регионов Беларуси с наиболее низкими зарплатами. По независимым опросам средняя зарплата в области находится в диапзоне 400-700 рублей в месяц. В голосовании на сайте “Витебский Курьер” приняло участие 2348 человек. По данным опроса, только 3.1% получают зарплату 1500 и более рублей.

Зарплаты в Витебске существенно ниже средних по стране. Также отмечается тенденция разрыва в зарплатах между Минском и Витебском.

Одним из основных факторов, влияющих на низкие зарплаты в Витебской области, является отсутствие больших промышленных предприятий и инвестиций. Большинство населения занято в сфере обслуживания, торговле, мелком бизнесе и сельском хозяйстве, лесопереработки и мебельной промышленности. В этих отраслях зарплаты ниже, чем в промышленности и сфере информационных технологий.

Кроме того, Витебская область является одним из наиболее отдаленных регионов от столицы Минска, что затрудняет доступ к квалифицированным специалистам и инвестициям. Это, в свою очередь, снижает уровень заработной платы.

Также в Витебской области наблюдается высокий уровень безработицы.

Полное отсутствие планов экономических и политических реформ уверенно ведет регион к упадку.

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