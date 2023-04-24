На Радуницу в Витебске пустят дополнительные автобусы

25 апреля в Витебске будут организованы дополнительные автобусные маршруты:
- № 12 «Микрорайон Медцентр — Улановичи-2» (курсировать по нему будут 4 единицы общественного транспорта);
- № 50 «Железнодорожный вокзал — Улановичи-2» (1 единица);
- № 52 «Улица Коммунистическая — парк имени Советской Армии (1 единица); № 106 «Улица 33-й Армии — Улановичи-2» (1 единица).
- От автовокзала до кладбища «Копти» в этот день будут ходить 5 автобусов. Также будет сформирован резерв из не менее 5 транспортных единиц.
Ремонт дороги пройдут на улице Терешковой в Витебске. Публикуем список изменений маршрутов движения городского транспорта