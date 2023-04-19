Ремонт дороги пройдут на улице Терешковой в Витебске. Публикуем список изменений маршрутов движения городского транспорта

С 21 апреля по 7 мая с 22:00 до 07:00 в выходные, праздничные дни и с 22:00 до 06:00 в рабочие дни будет перекрыто движение всех видов транспорта по улицы Терешковой в Витебске на участке от улицы Правды до Московского проспекта.

Предлагаем вам ознакомиться с маршрутами автобусов и троллейбусов на этот период.

Измененные маршруты

🚌 АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ



При закрытии движения в направлении ул. Правды:

🔹 №9(А) «Юг-7 – пр-т Строителей – ул.П.Бровки – пр.Московский – ул.Смоленская – ул.Правды – ул.Терешковой – пр-т Фрунзе»

🔹 №27 и №27А «ул.33-й Армии – пр.Московский – ул.Смоленская – ул.Правды – ул.Терешковой – пр-т Людникова – ул.Гагарина»

При закрытии движения в направлении пр. Московский:

🔹 №9(А) «пр-т Фрунзе – ул.Терешковой – ул.Правды – ул.Смоленская – пр-т Московский – ул.П.Бровки – пр-т Строителей – Юг-7»

🔹 №27 и №27А «ул.Гагарина – пр.Людникова – пр-т Фрунзе – ул.Терешковой – ул.Правды – ул.Смоленская – пр.Московский – ул.33-й Армии»

🚎 ТРОЛЛЕЙБУСНЫЕ МАРШРУТЫ



При закрытии движения в направлении пр. Московский:

🔹 №2 «М-н Фрунзе – ул. Терешковой – ул. Правды – пр. Черняховского – пр. Строителей – М-н Фрунзе»

🔹 №4 «Смоленский рынок – пр.Фрунзе – ул. Терешковой – ул. Правды – пр. Черняховского – ул.В.Интернационалистов – ул.П.Бровки – пр-т Строителей – Вокзал»

🔹 №6 «М-н Фрунзе – ул. Терешковой – ул. Правды – пр-т Черняховского – ул.В.Интернационалистов – ул. П.Бровки – м-н Фрунзе»

🔹 №7 «М-н Фрунзе – ул. Лазо – ул. Терешковой – ул. Правды – пр-т Черняховского – пр-т Строителей – ул. П.Бровки – ул. В.Интернационалистов – Смоленский рынок»

🔹 №10 «Вокзал – пр-т Фрунзе – ул. Терешковой – ул. Правд ы- пр-т Черняховского – ул.В.Интернационалистов – м-н Медцентр»

🔹 №12 «Вокзал – пр-т Фрунзе – ул. Терешковой – ул. Правды – ул. Смоленская – пр-т Московский – ул. М.Фрадкина»

При закрытии движения в направлении ул. Правды:

🔹 №2 «Смоленский рынок – пр. Фрунзе – м-н Фрунзе»

🔹 №4 «Вокзал – пр-т Черняховского – пр-т Строителей – ул. П.Бровки – Ул.В.Интернационалистов – ул. Правды – пр-т Фрунзе – Смоленский р-к»

🔹 №6 «Вокзал – пр-т Черняховского – ул.В.Интернационалистов – ул. П.Бровки – пр-т Строителей – ул. Правды – м-н Фрунзе»

🔹 №17 «Смоленский р-к – пр-т Черняховского – ул.В.Интернационалистов – ул. П.Бровки – пр-т Строителей – ул. Правды – м-н Фрунзе»

🔹 №10 «М-н Медцентр – ул.П.Бровки – пр-т Строителей – пр-т Черняховского – ул.Правды – ул.Терешковой – пр-т Фрунзе – Вокзал»

🔹 №12 «ул.М.Фрадкина – пр-т Московский – ул.Смоленская – ул.Правды – ул.Терешковой – пр-т Фрунзе – Вокзал».

Источник: тг-канал ГАИ Витебщины.