Начальник витебского предприятия потребовала взятку у партнеров, но получила три года лишения свободы и штраф в 300 базовых величин

Витебское предприятие сотрудничало со столичной фирмой давно и успешно. А затем начальник отдела решила, что успешная работа требует дополнительного вознаграждения. Ведь она шла на определенные уступки: игнорируя проведение конкурентной процедуры, отдавала предпочтение этой фирме, увеличив тем самым объем закупаемого товара.

Руководителю фирмы-партнера ничего не оставалось, как согласиться платить. За деньгами несколько раз приезжала в столицу сама, затем поручала перевозку денег водителю своего предприятия. Мужчину использовали втемную, он думал, что перевозит документы.

В итоге взяткодатель обратился в правоохранительные органы и сообщил, что у него вымогают деньги.

При обыске в рабочем кабинете у женщины нашли деньги. Она призналась, что в три этапа получила 2100 рублей, стала сотрудничать со следствием и уплатила доход, полученный преступным путем. Это позволило смягчить ответственность. Она получила наказание в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой исполнения на три года. Также пришлось заплатить штраф в 300 базовых величин.