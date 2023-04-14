Житель Витебска за семь месяцев слил с погрузчика 1,4 тыс. л дизельного топлива. Уголовное дело о присвоении вверенного работнику имущества прокуратура Витебской области направила в суд Витебского района.

Фигурантом уголовного дела стал 40-летний житель областного центра. Будучи водителем ОАО, мужчина периодически сливал дизельное топливо с бака закрепленного за ним погрузчика. Таким образом, обвиняемый с ноября 2021-го по май 2022 года присвоил свыше 1,4 тыс. л на более чем Br3 тыс. Часть шла на заправку личного автомобиля водителя, другая – на продажу.

Прокуратура Витебской области изучила материалы дела и сочла обвинения обоснованными. В надзорном ведомстве согласились с квалификацией преступления по ч.1 ст.211 УК.

Известно, что витебчанин возместил ущерб в полном объеме. Кроме того, на имущество обвиняемого стоимостью больше Br12 тыс. наложили арест. Мужчина остается под подпиской о невыезде.