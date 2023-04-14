Под Витебском беременная с 2,1 промилле алкоголя управляла авто

В Городке 31-летняя беременная выпила бутылку водки, села за руль автомобиля Nissan и была остановлена сотрудниками ДПС.

От освидетельствования на месте женщина отказалась, и эту процедуру провели в медучреждении. В крови обнаружили 2,1 промилле алкоголя, что примерно равняется бутылке водки.

За вождение в нетрезвом виде жительнице Витебской области грозит штраф до 7,4 тысячи рублей и лишение прав на пять лет.

Напомним, что в июле 2022 года пьяная беларуска везла в авто двух маленьких детей и протаранила три машины. В ее крови обнаружили 1,38 промилле алкоголя.