Под Витебском беременная с 2,1 промилле алкоголя управляла авто

Витебская область
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В Городке 31-летняя беременная выпила бутылку водки, села за руль автомобиля Nissan и была остановлена сотрудниками ДПС.

От освидетельствования на месте женщина отказалась, и эту процедуру провели в медучреждении. В крови обнаружили 2,1 промилле алкоголя, что примерно равняется бутылке водки.

За вождение в нетрезвом виде жительнице Витебской области грозит штраф до 7,4 тысячи рублей и лишение прав на пять лет.

Напомним, что в июле 2022 года пьяная беларуска везла в авто двух маленьких детей и протаранила три машины. В ее крови обнаружили 1,38 промилле алкоголя.

В Витебском районе пьяный мужчина угнал автомобиль и попал на нем в ДТП, есть пострадавшие

Витебская область происшествие
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