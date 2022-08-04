В Витебском районе пьяный мужчина угнал автомобиль и попал на нем в ДТП, есть пострадавшие

Витебским районным отделом Следственного комитета раскрыты подробности расследование уголовного дела об угоне автомобиля и ДТП, в котором пострадали два человека.

По данным следствия, 17 мая этого года компания отдыхала в Витебском районе и распивала спиртное. При этом в течении дня владелица VAZ-2101 передавала ключи от своего автомобиля 30-летнему мужчине, чтобы он возил отдыхавших из одной деревни в другую.

Как только хозяйка автомобиля пошла спать, 30-летний житель Витебского района угнал ее автомобиль. Он поехал с двумя пассажирами в д.Глазомичи. На закруглении дороги водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, допустил его занос и съехал в кювет, где автомобиль перевернулся.

После произошедшего водитель самостоятельно выбрался из автомобиля и покинул место происшествия.

В результате ДТП двум пассажирам причинены тяжкие телесные повреждения. Проезжавшие мимо люди позвонили в скорую медицинскую помощь и правоохранителям. Сотрудники милиции оперативно установили местонахождение водителя и задержали его.

Установлено, что мужчина двигался со скоростью около 100 км/ч, не имел права управления транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения. Согласно медицинскому освидетельствованию, в его крови обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,95 промилле.

Следователи допросили свидетелей, потерпевших и обвиняемого. Специалистами ГКСЭ проведен ряд исследований, заключения которых изучены и приобщены к материалам уголовного дела. Проведена очная ставка. Анализ характеризующего материала показал, что водитель ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы и несоблюдение правил превентивного надзора.

По результатам расследования 30-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.214 (угон) и ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Женщина, передававшая ключи от автомобиля нетрезвому мужчине, привлечена к административной ответственности.