Жительница Витебска перепродала чужую машину

Подозреваемая в мошенничестве 18-летняя жительница областного центра была задержана сотрудниками Октябрьского РОВД.
В апреле текущего года молодая девушка договорилась с мужчиной о приобретение у него легкового автомобиля. Злоумышленница написала расписку, что обязуется произвести выплату в течении двух месяцев, но в последствии она так этого и не сделала.
За это время подозреваемая разместила в Интернете объявление о продаже авто и продала чужое транспортное средство. После этого девушка скрылась.
Когда обманутый хозяин понял, что денег он не увидит, то обратился в милицию.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
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