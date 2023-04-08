Сотрудник полоцкого музея Игорь Бортник не вышел на свободу после 10 суток

Сотрудника Полоцкого историко-культурного музея-заповедника Игоря Бортника не выпустили после 10 суток ареста. Его перезадержали заново, сообщает «Позірк».

Известно, что в отношении Игоря Бортника возбуждено новое административное дело за «нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий». Первый срок он отбыл якобы за «распространение экстремистской информации».

Он должен проходить «долгую и сложную реабилитацию после не очень удачной операции.

Напомним, что Бортника задержали на рабочем месте 29 марта и выводили из здания в наручниках. После в его квартире сотрудники ГУБОПиК провели обыск, она была разгромлена. Вместе с ним 29 и 30 марта были задержаны более 10 жителей Полоцка и Новополоцка. Сообщалось, что трем сотрудникам Полоцкого историко-культурного музея-заповедника присудили по 15 суток. Это бывший директор музея Тамара Джумантаева, фотограф Кирилл Смоляков и электрик учреждения.