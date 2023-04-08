Труп 5 дней лежал во дворе. Следователи раскрыли обстоятельства жестокого убийства мужчины

Следственным управлением УСК по Витебской области установлены обстоятельства убийства мужчины в городе Глубокое.

В правоохранительные органы 14 октября 2022 года поступило сообщение от местных жителей об обнаружении тела мужчины без признаков жизни во дворе одного из домов в городе Глубокое. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. В ходе осмотра тела погибшего стало понятно, что его смерть носит криминальный характер.

Следователи установили, что вечером 9 октября 36-летний мужчина находился в гостях у своего 59-летнего знакомого. В ходе совместного распития спиртного между ними возник конфликт. Хозяин дома избил потерпевшего и выгнал, где во дворе от полученных травм последний скончался.

Следователи допросили обвиняемого и свидетелей, провели проверку показаний на месте, в ходе которой мужчина подробно рассказал и показал обстоятельства совершенного им преступления. Он пояснил, что избивал своего гостя руками, ногами и подручными предметами, в том числе совковой лопатой.

Изучены и приобщены к материалам уголовного дела заключения экспертиз, проведенных ГКСЭ. Установлено, что телесные повреждения на теле погибшего образовались не менее чем от 38 травмирующих воздействий. На обуви обвиняемого, а также на орудии преступления – совковой лопате обнаружена кровь, принадлежщая убитому мужчине.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, во время совершения преступления обвиняемый мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

При изучении личности фигуранта установлено, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство.

По результатам расследования 59-летнему жителю Глубокое предъявлено обвинение по п.п.6, 16 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью, лицом, ранее совершившим убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь. С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.