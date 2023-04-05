Информационные табло на остановках Витебска пока работают в тестовом режиме

На остановочных пунктах «Вокзал», «Синий дом», «Летний амфитеатр», «Библиотека Ленина» в сторону площади Победы в Витебске установлены электронные электронные табло для пассажиров городского общественного транспорта. Правда, пока они функционируют в тестовом режиме.

Автобусы, троллейбусы и маршрутные такси оснащены навигационными терминалами. Приёмники находятся на связи с орбитальными спутниками системы глобального позиционирования (GPS) и позволяют в режиме реального времени отследить, где находится транспортное средстве и по какому маршруту движется.

В дальнейшем планируется разместить еще пять таких табло в центральной части города.