Информационные табло на остановках Витебска пока работают в тестовом режиме

Витебск
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На остановочных пунктах «Вокзал», «Синий дом», «Летний амфитеатр», «Библиотека Ленина» в сторону площади Победы в Витебске установлены электронные электронные табло для пассажиров городского общественного транспорта. Правда, пока они функционируют в тестовом режиме.

Автобусы, троллейбусы и маршрутные такси оснащены навигационными терминалами. Приёмники находятся на связи с орбитальными спутниками системы глобального позиционирования (GPS) и позволяют в режиме реального времени отследить, где находится транспортное средстве и по какому маршруту движется.

В дальнейшем планируется разместить еще пять таких табло в центральной части города.

В Витебске установят 10 электронных табло на остановках общественного городского транспорта

Витебск транспорт
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