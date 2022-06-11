С 14 июня в Витебске будут приостановлены некоторые рейсы маршрутов общественного транспорта

Витебск
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С 14 июня в Витебске в связи с наступлением летнего периода и значительным уменьшением пассажиропотока (окончание школьных занятий, период отпусков и т.д.)  будут временно приостановлены некоторые рейсы следующих маршрутов городского транспорта, сообщает официальный сайт «Витебскоблавтотранса».

Речь идет про автобусные маршруты №3, №10, №13, №46; троллейбусные маршруты №4, №12, №15; трамвайный маршрут №6.

Актуальное расписание можно узнать на официальном сайте ОАО «Витебскоблавтотранс» в разделе расписание.

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