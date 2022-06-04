С 11 июня в Витебске на трех автобусных маршрутах начнет действовать бескондукторная система оплаты проезда

С 11 июня на автобусных маршрутах №№15, 19, 43 по выходным дням будет действовать бескондукторная система оплаты проезда, сообщает сайт ОАО «Витебскоблавтотранс».
Оплату за проезд можно произвести: посредством мобильного приложения «Оплати. Транспорт», по заранее приобретенному разовому билету в киосках РУП «Белсоюзпечать» и киосках «Табакерка», а также приобрести у водителя билет на одну поездку.
Подтверждение пассажиром факта оплаты проезда является отметка компостера в билете на одну поездку, электронный билет, действительный многоразовый билет на данный вид транспорта.
Пассажир обязан иметь при себе и сохранять до конца поездки проездной документ.
При проезде с проездным документом, не соответствующим выполняемой перевозке пассажира, билетом без отметки компостера, в случае не предъявления, проездного документа конролирующему лицу для проверки, пассажир должен оплатить проезд и несет ответственность в соответствии с законодательством.
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