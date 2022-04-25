С 1 мая пенсионеры получат 50-процентную льготу на проезд в электричках

С 1 мая белорусские пенсионеры получат скидку 50% на проезд в поездах и электричках. Льгота будет действовать до 31 октября 2022 года, сообщает пресс-служба БЖД.

Для приобретения проездных документов со скидкой нужно предъявлять оригинал пенсионного удостоверения. Также данный документ необходимо иметь при себе при проезде в поездах региональных линий эконом-класса.

При этом предоставление данной льготы не предусматривается при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий (с нумерованными местами), а также при проезде в поездах городских линий.