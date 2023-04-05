В районе Полоцка и Верхнедвинска уровень воды в Западной Двине превысил критическую отметку

Этой весной разбушевалась не только главная река Витебщины – Западная Двина, но и ее притоки. В результате половодья во многих районах Витебщины фиксируют случаи подтопления территорий населенных пунктов, участков дорог, мостов, частных подворий, хозяйственных построек, жилых домов.

Такие явления стали наблюдать в Верхнедвинском, Городокском, Лиозненском, Полоцком, Сенненском, Чашникском районах, Витебске. Если в Витебске уровень воды в Западной Двине (на 5 апреля) начал снижаться, то в этот же день к списку районов, где отмечают подтопления, добавились Лепельский и Миорский. До опасно высокого значения, когда увеличивается вероятность подтоплений, остается 22 см на реке Улла возле агрогородка Бочейково Бешенковичского района.

Уровень воды вблизи Полоцка составляет 1107 см, что на 50 см выше критического.