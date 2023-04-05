В районе Полоцка и Верхнедвинска уровень воды в Западной Двине превысил критическую отметку

Витебская область
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Этой весной разбушевалась не только главная река Витебщины – Западная Двина, но и ее притоки. В результате половодья во многих районах Витебщины фиксируют случаи подтопления территорий населенных пунктов, участков дорог, мостов, частных подворий, хозяйственных построек, жилых домов.

В районе Полоцка и Верхнедвинска уровень воды в Западной Двине превысил критическую отметку

Такие явления стали наблюдать в Верхнедвинском, Городокском, Лиозненском, Полоцком, Сенненском, Чашникском районах, Витебске. Если в Витебске уровень воды в Западной Двине (на 5 апреля) начал снижаться, то в этот же день к списку районов, где отмечают подтопления, добавились Лепельский и Миорский. До опасно высокого значения, когда увеличивается вероятность подтоплений, остается 22 см на реке Улла возле агрогородка Бочейково Бешенковичского района.

В районе Полоцка и Верхнедвинска уровень воды в Западной Двине превысил критическую отметку

Уровень воды вблизи Полоцка составляет 1107 см, что на 50 см выше критического.

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