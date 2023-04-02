Как золотая рыбка в Витебске утонула

Витебск — речной город. Люди всегда селились возле воды. А у нас тут путь был речной — «из варяг в греки». Три наши реки: Витьба, Лучёса и Двина — и есть настоящие основатели города.

Благодаря удобному местоположению и водному пути закипела жизнь на берегах рек. А княгиня Ольга, которая по преданию шла мстить на Полесье за мужа и, совершенно случайно, основала город, только по настойчивым пожеланиям Русской православной церкви в 19 веке стала считаться основательницей города.

Тут и с датами нестыковка. В 947 году, что упоминается в летописях, такое быть не могло, а 974 году, и вовсе, стал годом основания Витебска, по пожеланиям трудящихся и приказом коммунистической партии БССР.

(Очень тогдашнему руководителю — П.М.Машерову 1000-летие Витебска отпраздновать хотелось).

Океан, море, озеро, река — это жизнь, но иногда это и разрушающая стихия. В наших широтах вода не бушует. И бывает раз в год весеннее половодье. Но, примерно, раз в 20 лет, вода показывает свою силу. Тогда плохо приходится всем прибрежным жителям.

Витебск, в этом смысле, не исключение. Хоть реки давно уже не те что раньше. И белорусский речной транспорт за последние двадцать лет окончательно умер, но паводок по-прежнему мощный и наводнение в Нижнем городе возможно.

В двадцатом веке особенно разрушительными были наводнения 1931 и 1956 годов.

Тогда реки заливали почти половину города. В 1931 году вода в Двине поднялась почти на 12 метров относительно нулевой отметки принятой в 1876 году. Затоплена была даже современная улица Кирова. Пришлось отселять людей из затопленных домов. Была опасность заражения воды из-за скотобойни на улице Герцена.

А в 1956 году затопило старый город от улицы Толстого, Парк Фрунзе, Чапаева и часть улицы Ленина, где сейчас построен концертный амфитеатр.

В 21 веке опасным высокий уровень воды был весной 2013 года. Тогда из-за толстого льда и резкого потепления взрывали лед под мостами. Тогда затопило улицу Толстого два моста через Витьбу и парк Фрунзе.

2023 год принёс нам прекрасную снежную зиму. Первый снег выпал в начале ноября. Новогодние праздники с аномально тёплой погодой на несколько дней оставили землю без снега. Но с 3 января очень быстро все вернулось к температурной норме, а снега было больше чем обычно.

К концу марта начался сход снега и весенний паводок. Льда толстого не было. И взрывать его под мостами, как в 2013, ничего не пришлось. Но вода в течение недели поднялась до опасного уровня.

А в последнюю неделю марта снова случились снегопады и ночные морозы, что прибавило талого снега в реки.

Сенненский, Шумилинский, Лиозненский и Полоцкий районы — наиболее пострадали от разлива.

А в Городке, река Горожанка разлилась так, что спасателям пришлось эвакуировать людей на лодках. В ближайшее время ожидается наводнение в Верхнедвинском районе.

В Витебске наводнение пока не принесло значительных неудобств.

Уровень воды уже опасные 9 метров от нулевого уровня, установленного в 1876 году.

Пока наше половодье только завораживающее зрелище. Витебляне приходят к Пушкинскому мосту, к Театру, и мосту 1000-летия Витебска, чтобы посмотреть на весеннюю мощь наших обычно спокойных рек.

Лучёса стала шумящим горным потоком, залившим всю пойму и низинные участки Марковщины.

Витьба затопила низинные участки зоны отдыха в районе стадиона «Динамо». В парке Фрунзе синий пластиковый мост оказался в воде и ручей Дунай превратился в бурлящий поток.

В течение трех дней пропала плотина на Витьбе впадающей в Двину. Низинный участок улицы Толстого с мостом полностью ушёл под воду. Мерилом половодья стала любимая многими витеблянами «Золотая рыбка» — скульптура Ивана Козака. Она размещена на нулевом уровне Двины и держит символический ключик от города.

Рыбка высотой 2,3 метра «уплывала» постепенно. Пока 29 марта, окончательно, не исчезла.

Уже заметен перекос чугунной ограды тротуара — спуска к Двине. Пострадало основание тротуара, и тротуарная плитка местами провалилась.

Местные власти уверяют, что мост к Успенскому собору от затопления не пострадает, а Рыбка, изготовленная из композитного материала укреплена надежно и после очистки снова будет как новенькая.

К сожалению, власти города, не ожидая мощный паводок, не озаботились уборкой мусора в зоне отдыха на Витьбе.

Поэтому содержимое мусорных контейнеров, а также биотуалеты и разные деревянные и пластиковые архитектурные качаются на волнах зацепившись за прибрежные деревья или уплывают в Двину.

Зато правители приготовили нам сюрприз — исчезла сиреневая алея, посаженная в 60-е годы прошлого века на берегу Витьбы. Её вырубили в октябре 2022 года, на каком-то очередном субботнике. Работники исполкома вместе с главой города радостно позировали на фоне срубленных веток.

Теперь между схематичным рисунок на спуске к Витьбе — «Дбеск — Видбеск — Видебск — Витепеск — Витебск» и парапетом «под мрамор», нет сирени. Только серый унылый бетон набережно с кустом самшита и одинокой туей возле моста. Два одиноких дерева торчат на набережной. Им повезло. Берег крутой достать проблематично.

Все традиционно — ломать не строить. Сначала мы «синий дом» перекрасим в белый, чтобы потом радостно вернуть прежний цвет.

Вырубим столетние деревья, чтобы высадить алею тоненьких веточек. А еще эти не наши туи, пихты и прочие можжевельниковые гибриды — это просто горе! Мало того, что они сами болеют еще и заражают другие деревья.

«Весь мир разрушим, до основанья, а потом…»

Боюсь, что в это, «а потом» — время прекрасное — «жить не придётся ни мне, ни тебе»

Но может вода все надоевшее старое и гнилое смоет?