В Витебской области подтоплены дороги и мосты из-за подъема уровня воды в реках

Из-за разлива рек МЧС фиксирует подтопления частных подворий, участков дорог и автомобильных мостов в Витебской обрасти.

Так, в результате подъема уровня воды в реке Горожанка произошли подтопления 30 домов и 80 хозяйственных построек в Городке. Из-за этого временно отселены 10 человек (из них 5 детей), которые будут проживать у родственников. Работники МЧС помогали эвакуировать имущество и домашних животных граждан.

27 марта в д. Бабиновичи Лиозненского района в результате повышения уровня воды в озере Зеленском зафиксировано подтопление частного подворья двух хозпостроек и земельного участка на площади 240 кв.м.

Также зафиксировано подтопление низководного автомобильного моста возле деревни Кучинщина в Лиозненском районе, в результате повышения уровня воды в реке Ордышевка. Сообщение с населенным пунктом осуществляется по подвесному пешеходному мосту через реку Лучеса.

Еще один автомобильный мост возле д. Осипенки Лиозненского района подтопило в результате повышения уровня воды в реке Черница. Движение транспорта осуществляется через объездную автомобильную дорогу в населенном пункте Перемонт.

В результате повышения уровня воды в реке Лучеса остается подтопленным участок проселочной дороги в Сенненском районе вблизи деревни Александрия.

Подтопленным остается участок автомобильной дороги возле деревни Ждановка Шумилинского района в результате повышения уровня воды в реке Оболь, там также ведется мониторинг ситуации.