В Витебске подтоплена набережная, в Городке – дома

В последние дни уровень воды в реках и притоках Витебской области значительно увеличился.

По словам руководителя группы гидрологии филиала «Витебскоблгидромет» Дмитрия Гурина, в течение последних двух суток уровень воды в Западной Двине в пределах Витебска поднялся на 238 сантиметров.

26 марта из-за повышения уровня воды в реке Горожанка подтоплены три дома. Из одного пришлось эвакуировать пенсионерку. В Лиозненском и Хотимском районах в воде автомобильные мосты, в Сенненском (у Александрии) — участок дороги. В Климовичах подтопило 4 подворья, 7 хозпостроек, подвал частного дома.