Уровень реки Западная Двина превысил девять метров

Витебск
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Вода все прибывает. Витебск затопило еще больше. Уровень реки Западная Двина превысил девять метров и приближается к опасной для Витебска отметке.

Полностью погрузилась под воду и скульптура Золотой Рыбки, которая в этом году стала индикатором уровня паводка для местных жителей.

Уровень реки Западная Двина превысил девять метров

Затоплены пешеходный мост через Витьбу, зона отдыха в пойме этой реки. Во власти Нептуна оказались спортивная площадка, зона для игры в пляжный футбол, прогулочная дорожки.

Уровень реки Западная Двина превысил девять метров

В Витебской области подтоплены дороги и мосты из-за подъема уровня воды в реках

Витебск происшествие стихия
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