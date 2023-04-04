Вода все прибывает. Витебск затопило еще больше. Уровень реки Западная Двина превысил девять метров и приближается к опасной для Витебска отметке.

Полностью погрузилась под воду и скульптура Золотой Рыбки, которая в этом году стала индикатором уровня паводка для местных жителей.

Затоплены пешеходный мост через Витьбу, зона отдыха в пойме этой реки. Во власти Нептуна оказались спортивная площадка, зона для игры в пляжный футбол, прогулочная дорожки.