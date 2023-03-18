Из Витебской области в Латвию по Двине контрабандисты сплавляли 150 тысяч сигарет

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Плот с контрабандными сигаретами из Беларуси достали из реки Западная Двина латвийские пограничники. Об этом сообщает пресс-служба пограничного ведомства Латвии.

Подозрительный плавающий объект латвийские защитники границы обнаружили 15 марта. Они подплыли к плоту на катере и достали из воды.

Беларуские пограничники правонарушения не зафиксировали.

По информации латвийской стороны, неизвестные контрабандисты пытались переправить из Беларуси в Латвию почти 150 тысяч сигарет (7500 пачек) марки NZ Гродненской табачной фабрики “Неман”. На всех пачках были аккуратно наклеены государственные беларуские акцизные марки. Контрабандный груз беларуского производства был надежно упакован в полиэтиленовую пленку.

По факту контрабанды в крупном размере в Латвии заведено уголовное дело.

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