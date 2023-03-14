56-летний мужчина утонул во время рыбалки на озере Задевское

56-летний мужчина утонул 12 марта во время рыбалки на озере Задевское, расположенном на окраине Постав.
О происшествии спасателям сообщил очевидец. Прибывший экипаж МЧС обнаружил в полынье на расстоянии 35 метров от береговой линии тело утонувшего рыбака. Его извлекли из воды и вытащили на берег.
Как рассказал спасателям очевидец происшествия, он предупредил мужчину, что дальше по льду идти не следует, лед уже не прочный, однако тот проигнорировал замечание и двинулся дальше, метрах в пятидесяти от берега рыбак провалился под лед.
Второй рыбак пытался помочь провалившемуся, однако лёд начал ломаться и у него под ногами, добраться до тонущего не удалось, и он вызвал спасателей.
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