56-летний мужчина утонул во время рыбалки на озере Задевское

Витебская область
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56-летний мужчина утонул 12 марта во время рыбалки на озере Задевское, расположенном на окраине Постав.

О происшествии спасателям сообщил очевидец. Прибывший экипаж МЧС обнаружил в полынье на расстоянии 35 метров от береговой линии тело утонувшего рыбака. Его извлекли из воды и вытащили на берег.

Как рассказал спасателям очевидец происшествия, он предупредил мужчину, что дальше по льду идти не следует, лед уже не прочный, однако тот проигнорировал замечание и двинулся дальше, метрах в пятидесяти от берега рыбак провалился под лед.

Второй рыбак пытался помочь провалившемуся, однако лёд начал ломаться и у него под ногами, добраться до тонущего не удалось, и он вызвал спасателей.

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