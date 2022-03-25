В Витебском районе мужчина провалился под лед, переходя реку

Происшествия
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Случаи провала под лед в последнее время – это частое явление. Так, 24 марта в 16.39 спасателям поступил звонок от женщины, которая сообщила, что на реке Западная Двина в Сураже тонет человек.

Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что мужчина провалился под лед на расстоянии около 50-60 метров от берега. Через несколько минут спасатели извлекли мужчину из воды и доставили на берег. От госпитализации спасенный отказался.

Как выяснилось позже, молодой мужчина решил сократить путь домой и отправился через реку.

В Глубоком мужчина провалился под лед, переходя озеро

Витебская область происшествие
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